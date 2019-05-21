Прижимистость финнов вынуждает рестораторов самолично платить работникам чаевые

Начиная с июня предприятие NoHo Partners Oyj будет ежемесячно вместе с зарплатой приплачивать каждому, связанному с обслуживанием клиентов работнику, целых 500 евро, отмечая тем самым их вклад в общее дело и повышая мотивацию.

”В Финляндии нет культуры чаевых. Здесь очень мало платят за хорошие результаты, — говорит руководитель NoHo Аку Викстём. — Мы хотим создать систему, при которой работники будут получать за хорошее обслуживание дополнительную плату”.

”Считаем, что 500 евро — приличная сумма”, — добавил ресторатор.

NoHo Group владеет в Северных странах 220 ресторанами.