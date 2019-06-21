Приятный сюрприз! Стоимость бензина опустилась ниже 1,3 евро

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Kütusehinnad Neste tanklas Peetris reede hommikul. Foto: Tarmo Paju

Сегодня на автозаправках Эстонии водителей ждал сюрприз: впервые за более чем два с половиной месяца (когда произошел резкий скачок вверх) литр 95-го бензина стоит менее 1,3 евро.