21.06.2019, 10:05

Приятный сюрприз! Стоимость бензина опустилась ниже 1,3 евро

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rus.delfi.ee
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Приятный сюрприз! Стоимость бензина опустилась ниже 1,3 евро
Kütusehinnad Neste tanklas Peetris reede hommikul.Foto: Tarmo Paju

Сегодня на автозаправках Эстонии водителей ждал сюрприз: впервые за более чем два с половиной месяца (когда произошел резкий скачок вверх) литр 95-го бензина стоит менее 1,3 евро.

На столичных заправках Circle K и Olerex 95-й бензин можно было приобрести сегодня по цене 1,289 евро за литр. На Neste цена выше на 0,3 цента.

98-й бензин на Circle K и Olerex стоил 1,339 евро, дизель 1,249 евро.

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