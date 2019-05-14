Привлекающее спонтанных клиентов в рестораны приложение покорило местный рынок и нацелилось на американский

Создатели уверены, что поскольку в Эстонии интерес к приложению проявляют как рестораны, так и клиенты, то проект будет успешным и в Америке. ”Наш план — увеличить оборот мест общепита на 20% за счет свободных мест. В Эстонии к нам присоединилось с десяток ресторанов и несколько тысяч клиентов, и обратная связь положительная с обеих сторон”, — отметил один из основателей CheckSpot Кен Марнет Мялло.

Приложение призвано привлечь спонтанных клиентов в непопулярное для посещения ресторанов время, предлагая пользователям скидки в размере 30-50%.