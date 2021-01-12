Приведет ли вакцинация от коронавируса к повышению цен?

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина говорит, что в этом году потербительские цены прекратят понижаться, но в ближайшее время значительного роста не предвидится.
Если в 2020 году на цены влияли понизившийся спрос, низкая стоимость нефти, снижение арендной платы и понижение акцизов, то теперь цены вырастут на фоне улучшения экономической активности и окончания влияния от снижения акцизов.
За увеличением экономической активности последует и повышение спроса, что позволят повысить цены на часть товаров и услуг. В этом году ожидается рост цен на электричество и нефть, что ускорить ценовой рост и в Эстонии, отметил Мертсина.
В мире цены на продукты начали подниматься еще осенью, но то, как скоро влияние этого дойдет до Эстонии, зависит от многих факторов, говорит экономист.
В этом году должен улучшиться и рост зарплат, и хотя безработица увеличится, но не настолько, чтобы ограничивать потребление продуктов.
Эстонский институт коньюктуры также отмечает, что эстонские цены на продукты на ходятся на среднем уровне по ЕС.
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