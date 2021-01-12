12.01.2021, 12:31

Приведет ли вакцинация от коронавируса к повышению цен?

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Mida ostavad lätlased Eestist
Mida ostavad lätlased EestistFoto: Anni Õnneleid

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина говорит, что в этом году потербительские цены прекратят понижаться, но в ближайшее время значительного роста не предвидится.

Если в 2020 году на цены влияли понизившийся спрос, низкая стоимость нефти, снижение арендной платы и понижение акцизов, то теперь цены вырастут на фоне улучшения экономической активности и окончания влияния от снижения акцизов.

За увеличением экономической активности последует и повышение спроса, что позволят повысить цены на часть товаров и услуг. В этом году ожидается рост цен на электричество и нефть, что ускорить ценовой рост и в Эстонии, отметил Мертсина.

В мире цены на продукты начали подниматься еще осенью, но то, как скоро влияние этого дойдет до Эстонии, зависит от многих факторов, говорит экономист.

В этом году должен улучшиться и рост зарплат, и хотя безработица увеличится, но не настолько, чтобы ограничивать потребление продуктов.

Эстонский институт коньюктуры также отмечает, что эстонские цены на продукты на ходятся на среднем уровне по ЕС.

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