Приступая к изучению предпринимательства в Нарвском колледже, делаешь большой шаг к основанию своего бизнеса

Будущий успех Эстонии связан с тем, насколько эффективно общество сможет адаптироваться к внедрению дигитальных решений в сфере предпринимательства и промышленности. Для управления этими изменениями должно прийти новое поколение предпринимателей-лидеров, компетентных как в экономике, так и в сфере инфотехнологий.

Управляй своим будущим!

В Нарвском колледже обучение по ИТ-программе началось в 2015 году, но сегодня компетентных предпринимателей в сфере инфотехнологий не хватает еще больше. Начиная с этого учебного года Нарвский колледж Тартуского университета предлагает обучение по новой специальности подготовки руководителей, ориентирующихся в дигитальном ландшафте, — ”Предпринимательство и дигитальные решения”.

”Это направление для объединения сфер инфотехнологий и предпринимательства было выбрано уже давно”, — говорит руководитель учебной программой ”Предпринимательство и дигитальные решения” Денис Ларченко, который также является выпускником университета.

”У Нарвского колледжа было твердое желание найти для составления учебной программы человека, который понимает направления развития университета и области более широко, а также связывает их воедино, исходя из позиции студента”, — поясняет Денис свою позицию при составлении учебной программы.

Комбинируются предпринимательство творческого характера и практические инфотехнологии, где студенты учатся использовать дигитальные решения в управлении. ”В обучении мы все больше сосредотачиваемся на предоставлении практических навыков. Наша задача — приблизить студентов к основанию своего предприятия по окончании обучения по специальности. Например, составленный в ходе практики бизнес-план или программа запуска нового продукта дают им знания, которые они могут сразу применить, когда созреет решение основать свое дело”, — поясняет Денис.

Сессионное обучение дает свободу совмещать учебу с работой и частной жизнью

”Свое университетское образование я начал в Таллиннском университете, где изучал английский язык и культуру. Работал в это же время руководителем по продажам, и тогда возник более глубокий интерес к предпринимательству, — отмечает Денис. — Это заставило меня переосмыслить свои цели и привело к изменению направления в образовании”.

Обучение в Нарвском колледже по специальности ”Предпринимательство и дигитальные решения” проходит в сессионной форме, большинство студентов живут и работают по всей Эстонии. ”Поступая в Нарвский колледж, я и сам жил и работал в Таллинне, что позволяло сессионное обучение”, — добавляет Денис.

В Нарве организуются аудиторные занятия, на которых проводятся групповые и практические задания. Обучение в электронной среде фокусируется на овладении теорией. ”Такой подход дает возможность быть рядом со своей семьей и строить карьеру. Аудиторные занятия проходят два раза в месяц, параллельно обучаешься самостоятельно, и тебя видят твои дети и в любое время могут тебя обнять. Также у тебя будет возможность работать параллельно с обучением и использовать свой рабочий опыт в учебе”.

Нарвский колледж отличает индивидуальный подход

На специальности ”Предпринимательство и дигитальные решения” обучение проводят преподаватели с сильной академической и интерактивной компетенцией и специалисты со всей Эстонии. ”В Нарве в учебной группе двадцать студентов, а не несколько десятков, что дает руководителям возможность персонального подхода — поэтому студенту следует продумать, чего точно он хочет”, — добавляет Денис.

Большую ценность добавляет и то, что к учебной работе привлечены предприниматели. ”Привлечение происходит по-разному. Есть практики, которые делятся своим опытом в рамках определенного предмета. В ходе ознакомительной практики студенты посещают предпринимателей, а в рамках предпринимательской практики работают на предприятии до двух месяцев, — объясняет Денис. — В новой учебной программе есть также человек, задача которого — выстраивать партнерские отношения с предприятиями, а также обеспечивать возможность для наших студентов пройти практику на предприятиях, использующих современные бизнес-практики. Мы уже сотрудничаем со Skype, Eesti Energia, AstrecData, Торговой палатой и Ericsson”.

Персональный подход в колледже очень чувствуется. ”В больших университетах не всегда можно ощутить индивидуальный подход. А в Нарве я сразу почувствовал, что меня не воспринимают как номер, потому что студентов все же знают по именам и считаются с их сильными сторонами. Преподаватели умеют направить тебя при прохождении практики или привлечь к различным проектам”, — описывает Денис учебную среду колледжа.

О специальности Нарвского колледжа Тартуского университета ”Предпринимательство и дигитальные решения” можно узнать здесь.

Поступление открывается с 20 июня по 4 июля в системе SAIS.