Prisma запустила в Нарве услугу ”Закажи и забери”

По словам заведующей Narva Prisma Ирины Ушаковой, за заказанными в интернете товарами можно прийти в любой день недели с 10:00 до 21:00.

”Заказывая товары в интернете, люди существенно экономят время. Кроме этого, останутся не сделанными т. н. эмоциональные покупки, что благотворно отразится на контроле семейного бюджета”, — добавила Ушакова.

Делать заказы в ePrisma можно круглосуточно; прийти в Narva Prisma и забрать их можно в четыре периода: с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 15:00, с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00.

Услуга комплектации заказа стоит 2 евро.

Если услуга ePrisma ”Закажи и забери” придется жителям Нарвы по душе, то Prisma планирует в будущем начать предлагать в Нарве и услугу курьерской доставки.