Prisma запустила в Нарве услугу ”Закажи и забери”
Prisma стала первой сетью розничной торговли, запустившей в Нарве онлайн-услугу. Теперь клиенты могут забрать заказанные в интернете товары в отделе информации магазина Narva Prisma.
Prisma стала первой сетью розничной торговли, запустившей в Нарве онлайн-услугу. Теперь клиенты могут забрать заказанные в интернете товары в отделе информации магазина Narva Prisma.
По словам заведующей Narva Prisma Ирины Ушаковой, за заказанными в интернете товарами можно прийти в любой день недели с 10:00 до 21:00.
”Заказывая товары в интернете, люди существенно экономят время. Кроме этого, останутся не сделанными т. н. эмоциональные покупки, что благотворно отразится на контроле семейного бюджета”, — добавила Ушакова.
Делать заказы в ePrisma можно круглосуточно; прийти в Narva Prisma и забрать их можно в четыре периода: с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 15:00, с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00.
Услуга комплектации заказа стоит 2 евро.
Если услуга ePrisma ”Закажи и забери” придется жителям Нарвы по душе, то Prisma планирует в будущем начать предлагать в Нарве и услугу курьерской доставки.
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