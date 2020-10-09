Prisma устраивает праздник в честь 20-летнего юбилея

Различные сюрпризы ждут как детей, так и взрослых, гостям будет предложено продегустировать множество вкусных продуктов, сообщает семь магазинов.

По словам исполнительного директора Prisma Peremarket Илкки Алароту, за 20 лет сеть Prisma заняла прочную позицию на рынке розничной торговли Эстонии.

”Сейчас мы держим курс на расширение и обновление, в ближайшие годы мы построим свои магазины и за пределами крупных торговых центров в различных регионах Эстонии. Благодарю всех наших клиентов, работников и партнеров по сотрудничеству. Мы и впредь будем сообща предлагать жителям Эстонии различные новинки, расширенный ассортимент и только лучшие услуги”, — заявил Алароту.

Важные вехи деятельности Prisma за 20 лет:

2000

Открытие Sikupilli и Rocca al Mare Prisma.

2002

Открытие Mustamäe и Kristiine Prisma.

2006

Открытие Lasnamäe Prisma.

2010

Открытие Narva и Tartu Sõbra Prisma.

2012

Открытие Tartu Annelinna Prisma.

2015

Старт деятельности ePrisma.

2019

Открытие Vanalinna Prisma.

У Prisma Peremarket в Таллинне, Тарту и Нарве в целом девять магазинов, обеспечивающих вместе со вспомогательным подразделением работой почти 900 человек. Prisma Peremarket принадлежит торговому концерну S-Grupp, который действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.