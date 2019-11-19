19.11.2019, 15:30

Prisma стала первой розничной сетью в Тарту, предлагающей услугу доставки товаров на дом


EST 3
Prisma стала первой розничной сетью в Тарту, предлагающей услугу доставки товаров на дом
Фото: Prisma

С сегодняшнего дня Prisma стала первой розничной сетью, которая доставляет на дом заказанные в онлайн-магазине товары всем своим клиентам из Тарту и окрестностей, сказано в пресс-релизе.

В июле у клиентов Sõbra Prisma появилась возможность заказывать необходимые товары в интернете, чтобы позже прийти за ними в магазин. Популярность услуги подтолкнула сеть Prisma к следующему шагу: с сегодняшнего дня в Тарту и ближайших окрестностях купленные товары можно заказать с доставкой на дом. ”Услугу интернет-магазина при Sõpra Prisma мы открыли уже в июле, и клиенты активно пользовались услугой ”Заказывай и забирай”. Мы решили пойти навстречу клиентам и теперь предлагаем услугу доставки”, — рассказала руководитель ePrisma Хельга Кумель.

Кумель добавила, что в ассортименте ePrisma около 53 000 наименований товаров, четверть из которых составляют продукты питания. ”Цель Prisma состоит в том, чтобы предлагать широкий выбор товаров по неизменно выгодным ценам. Появление услуги курьерской доставки позволит еще большему количеству людей убедиться в этом”.

Услуга доставки на дом предоставляется в сотрудничестве с фирмой такси Välk, в которой пользуются только экологичными электромобилями. Товары можно заказывать в три разные зоны, которые покрывают весь город Тарту и его ближайшие окрестности: Аовере, Кырвекюла, Луунья, Кюлитсе, Ворбузе, Тырванди, Юленурме и прочие пункты назначения, которые находятся в радиусе 10 км. Мы работаем над тем, чтобы расширить зону доставки.

Стоимость услуги доставки в Тарту составляет 5 евро, доставка в окрестности города стоит 7-9 евро.

Руководитель Välk Takso Райнер Каазик сказал, что снижение экологического следа совпадает с образом мышления предприятия, поэтому сотрудничать с Prisma приятно. ”Команда Välk Takso всегда приветствует новые возможности и вызовы. Хотя подобные поездки нам и не чужды, сотрудничество с Prisma — это серьезное испытание. Даже маленький осознанный шаг помогает сокращать наш экологический след. Аналогичным образом мыслит и Prisma, отправляя клиентам товары на дом в картонных коробках или бумажных пакетах без лишней упаковки. Доставка таких товаров электромобилем кажется нам весьма разумной комбинацией”.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: