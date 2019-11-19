Prisma стала первой розничной сетью в Тарту, предлагающей услугу доставки товаров на дом

В июле у клиентов Sõbra Prisma появилась возможность заказывать необходимые товары в интернете, чтобы позже прийти за ними в магазин. Популярность услуги подтолкнула сеть Prisma к следующему шагу: с сегодняшнего дня в Тарту и ближайших окрестностях купленные товары можно заказать с доставкой на дом. ”Услугу интернет-магазина при Sõpra Prisma мы открыли уже в июле, и клиенты активно пользовались услугой ”Заказывай и забирай”. Мы решили пойти навстречу клиентам и теперь предлагаем услугу доставки”, — рассказала руководитель ePrisma Хельга Кумель.

Кумель добавила, что в ассортименте ePrisma около 53 000 наименований товаров, четверть из которых составляют продукты питания. ”Цель Prisma состоит в том, чтобы предлагать широкий выбор товаров по неизменно выгодным ценам. Появление услуги курьерской доставки позволит еще большему количеству людей убедиться в этом”.

Услуга доставки на дом предоставляется в сотрудничестве с фирмой такси Välk, в которой пользуются только экологичными электромобилями. Товары можно заказывать в три разные зоны, которые покрывают весь город Тарту и его ближайшие окрестности: Аовере, Кырвекюла, Луунья, Кюлитсе, Ворбузе, Тырванди, Юленурме и прочие пункты назначения, которые находятся в радиусе 10 км. Мы работаем над тем, чтобы расширить зону доставки.

Стоимость услуги доставки в Тарту составляет 5 евро, доставка в окрестности города стоит 7-9 евро.