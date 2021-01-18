Prisma снижает цены на сотни продовольственных товаров

Респонденты находят цены на продовольствие в Эстонии не пропорциональными уровню зарплат и слишком высокими по сравнению с ценами в других странах. Участники опроса считают, что слишком большая доля их доходов тратится на продукты питания, также отмечая, что цены на полезные и свежие продукты чрезмерно высокие. Результаты исследования показывают, что цены на продовольственные товары тревожат людей. По данным исследования, почти у четверти опрошенных половина или больше половины дохода уходит на еду.

Prisma приняла решение, что с 18 января снизит цены на более чем 300 наименований продовольственных товаров. ”В связи с коронавирусом экономическое положение многих семей в Эстонии значительно ухудшилось, и всё более существенная часть дохода уходит на еду. Именно поэтому мы решили, что на постоянной основе снизим цены на сотни продуктов — продукты по льготной цене найдутся во всех группах товаров. Наша цель — предложить разнообразный и широкий ассортимент товаров из разных ценовых категорий, чтобы каждый клиент Prisma смог найти подходящий для себя продукт”, — сказал региональный менеджер Prisma Теэму Кильпия.

По данным исследования Emor, 80% опрошенных предпочитают стабильно низкие цены кратковременным скидочным кампаниям. По словам Кильпия, в нынешнее сложное время люди ищут стабильность. ”Мы хотим быть продуктовым магазином с самыми низкими ценами в Эстонии. Клиенты могут рассчитывать на нас — в каждом магазине Prisma каждый день низкие цены”.

Кильпия добавил, что степень снижения цен зависит от продуктов, а льготная цена, предлагаемая Prisma, будет самой низкой ценой, предлагаемой на розничном рынке — на изменения рыночных цен Prisma будет реагировать быстро.

С марта Prisma усовершенствует свою программу лояльности Konto, и клиенты Prisma смогут начать копить бонусные деньги уже с первой покупки. Клиенты Prisma получат оповещение с более подробной информацией в феврале.

ТОП 10 товаров, цены на которые снизятся на постоянной основе

Prisma

В выборку исследования, проведённого Kantar Emor, вошло 1140 человек в возрасте от 14 до 40 лет. Исследование было проведено в период с 10 по 16 декабря 2020 года.