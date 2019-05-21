Prisma построит десять новых магазинов в Таллинне и его окрестностях

Хейккиля также добавил, что приход Lidl в Эстонию торговую сеть особо не тревожит, основываясь на опыте конкуренции с Lidl в Финляндии.

В августе магазин Prisma откроется в Старом городе по адресу Айа, 3, а в следующем году — в Porto Franco.

Кроме того, SOK grupp построит в Таллинне два новых отеля, сообщил Хейккиля.