Prisma отменяет бесплатную доставку при заказе на дом

Если до этого для заказов на сумму выше 39 евро доставка была бесплатной (если заказ меньше, то плата за доставку — 4 евро), то теперь она будет стоить также 4 евро.

Магазин аргументирует свое решение тем, что для обеспечения бесплатной доставки им пришлось бы повышать цены на товары, чего они делать не хотят, поскольку задача сети заключается именно в том, чтобы предлагать стабильно низкий уровень цен.

”Даже вместе с новой платой за услугу, корзина Prisma дешевле, чем корзина некоторых других розничных сетей”, — написал магазин.