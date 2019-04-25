25.04.2019, 12:50

Prisma отменяет бесплатную доставку при заказе на дом

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Prismas
Prisma iseteeninduskassaFoto: Martin Dremljuga

Сеть магазинов Prisma сообщила своим клиентам, что с 1 мая отменяет бесплатную доставку при заказе не дом.

Если до этого для заказов на сумму выше 39 евро доставка была бесплатной (если заказ меньше, то плата за доставку — 4 евро), то теперь она будет стоить также 4 евро.

Магазин аргументирует свое решение тем, что для обеспечения бесплатной доставки им пришлось бы повышать цены на товары, чего они делать не хотят, поскольку задача сети заключается именно в том, чтобы предлагать стабильно низкий уровень цен.

”Даже вместе с новой платой за услугу, корзина Prisma дешевле, чем корзина некоторых других розничных сетей”, — написал магазин.

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