Prisma отменяет бесплатную доставку для заказов на дом. Последуют ли ее примеру другие сети?

Если до этого для заказов на сумму выше 39 евро доставка была бесплатной (если заказ меньше, то плата за доставку — 4 евро), то теперь она будет стоить также 4 евро. Сеть аргументировала свое решение тем, что для обеспечения бесплатной доставки им пришлось бы повышать цены на товары, чего они делать не хотят.

Последуют ли примеру Prisma другие крупные сети, предоставляющие услугу по доставке?

Как сообщил Delfi исполнительный директор Supersa OÜ Денис Осман, продуктовый магазин Barbora.ee (Maxima) на данный момент не планирует упразднять бесплатную доставку. Сейчас товар привезут вам бесплатно, если сумма заказа превышает 40 евро.

По словам веб-управляющего отдела маркетинга Selver Юрга Самеля, решение Prisma разумно и не исключено, что все участники рынка последуют ее примеру. ”Принимая во внимание низкие маржи в сфере торговли продуктами, решение Prisma можно назвать разумным, и, скорее всего, в этом направлении будет двигаться весь рынок”, — сказал он и добавил, что по сути речь идет просто об услуге, повышающей удобство использования, и что курьерам готовой пищи платят уже сейчас.

Самель отметил, что сеть Selver хоть и обсуждала вопрос, какого-то решения пока не принято: ”Selver тему обсуждала, но пока конкретного решения не принято”. В Selver доставка бесплатная, если сумма покупки превышает 39,99 евро.