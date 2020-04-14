Prisma открывает в Ласнамяэ пункт обслуживания "драйв-ин"
Начиная с сегодняшнего дня, 14 апреля клиенты смогут будут получать заказанные в ePrisma товары в пункте обслуживания drive-in в магазине Lasnamäe Prisma на Мустакиви теэ.
Начиная с сегодняшнего дня, 14 апреля клиенты смогут будут получать заказанные в ePrisma товары в пункте обслуживания drive-in в магазине Lasnamäe Prisma на Мустакиви теэ.
По словам руководителя ePrisma Хельги Кумел, открытие пункта обслуживания ePrisma в Ласнамяэ — часть плана по расширению предприятия.
”За последние месяцы количество сотрудников ePrisma выросло в несколько раз. Например, мы смогли предложить работу многим сотрудникам, которые в настоящее время не работают в отеле Viru”, — отметила Кумел.
Первоначально работа в Ласнамяэ будет вестись в две смены. Объем услуги станет увеличиваться по мере роста спроса.
В ласнамяэском drive-in клиенты смогут получать товары, предварительно заказанные в интернете. За ними можно прийти или приехать в пункт обслуживания, который находится в задней части здания.
В связи с тем, что нагрузка увеличилась в несколько раз, при оформлении заказов в ePrisma могут возникать временные сложности. В ePrisma можно оформить заказы за 7 дней, свободные временные слоты заполняются быстро, но постоянно добавляются новые.
”Я советую сначала оформить и сохранить корзину покупок, — сказала Кумел. — Если на данный момент нет свободного слота, оставьте ее в режиме ожидания. Затем время от времени стоит заходить на сайт ePrisma, чтобы узнать, были ли добавлены новые сроки доставки”.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Казахстанка пожаловалась на условия карантина
Ученые заявили о риске заражения коронавирусом через воду и еду
Как избежать заражения коронавирусом в магазине: совет от Рошаля
"Атлетико" Мадрид сообщил о смерти своего 14-летнего футболиста