Prisma открывает в Ласнамяэ пункт обслуживания "драйв-ин"

По словам руководителя ePrisma Хельги Кумел, открытие пункта обслуживания ePrisma в Ласнамяэ — часть плана по расширению предприятия.

”За последние месяцы количество сотрудников ePrisma выросло в несколько раз. Например, мы смогли предложить работу многим сотрудникам, которые в настоящее время не работают в отеле Viru”, — отметила Кумел.

Первоначально работа в Ласнамяэ будет вестись в две смены. Объем услуги станет увеличиваться по мере роста спроса.

В ласнамяэском drive-in клиенты смогут получать товары, предварительно заказанные в интернете. За ними можно прийти или приехать в пункт обслуживания, который находится в задней части здания.

В связи с тем, что нагрузка увеличилась в несколько раз, при оформлении заказов в ePrisma могут возникать временные сложности. В ePrisma можно оформить заказы за 7 дней, свободные временные слоты заполняются быстро, но постоянно добавляются новые.

”Я советую сначала оформить и сохранить корзину покупок, — сказала Кумел. — Если на данный момент нет свободного слота, оставьте ее в режиме ожидания. Затем время от времени стоит заходить на сайт ePrisma, чтобы узнать, были ли добавлены новые сроки доставки”.