Приостановление взносов во вторую пенсионную ступень: что следует учесть?

На какие даты и решения стоит обратить внимание в связи с изменениями?

· С 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года государство приостанавливает свои взносы в размере 4 процентов во II пенсионную ступень людей, родившихся в 1961 году и позже. Выплаты для тех, кто родился с 1942 по 1960 год будут продолжены.

· С 1 октября 2020 года по 31 октября 2020 года все люди, накапливающие во II ступени, независимо от года их рождения, могут тоже подать заявление о приостановке своих взносов в размере 2%.

· С 1 декабря 2020 года до 1 августа 2021 года будут приостановлены взносы тех, кто присоединился ко II ступени, если для этого было подано соответствующее заявление.

· Если податель заявления о приостановлении выплат родился с 1942 по 1961 год, государство также приостановит свои взносы с 1 декабря 2020 года до 1 августа 2021 года.

Временное приостановление взносов государство компенсирует в 2023-2024 годах, дополнительно выплатив на пенсионные счета двукратную сумму платежей, сделанных в период приостановления платежей в 2020-2021 годах, которая помножена на среднюю доходность всех фондов II ступени за период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года. Размер суммы, перечисляемой во вторую ступень, будет персональным. Компенсация для тех, кто приостановил взносы, охватывает период с июля 2020 года по ноябрь 2020 года; компенсация тем, кто продолжит делать взносы, охватывает период с июля 2020 года по август 2020 года.

Какой вариант лучше для того, кто копит на пенсию?

Присоединившимся ко II пенсионной ступени лицам, желающим продолжить делать свои взносы и впоследствии получить компенсацию, не нужно ничего делать. Заявление должны подавать только те, кто желает приостановить свои взносы. Тем не менее, банк SEB рекомендует всем, кто присоединился ко второй ступени, продолжать свои взносы, поскольку таким образом во второй ступени будет накоплено больше.

Что учитывать в будущем?

Заглядывая в будущее, реформа второй ступени обещает, по сути, отменить ограничения по выплатам. Это делает вторую ступень очень привлекательной, субсидируемой государством инвестицией, которую было бы разумно использовать с максимальной выгодой. Таким образом, мудрому инвестору стоит продолжать делать взносы во вторую ступень, чтобы извлечь и сложившейся ситуации максимальную выгоду.