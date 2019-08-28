Принадлежит ли полученное при разводе имущество именно вам?

Супруги Малле и Калле в период брака приобрели квартиру и дом, являющиеся их совместным имуществом. В качестве собственника квартиры в крепостную книгу внесена Малле, а в качестве собственника дома — Калле. Фактически же, собственниками квартиры и дома являются Малле и Калле совместно. После расторжения брака они разделили совместное имущество таким образом, что квартира досталась Малле, а дом Калле.

Согласно прежней практике, считалось, что, если в результате раздела обозначенный в крепостной книге собственник не меняется, в его отношении новую запись в крепостной книге не делают, исходя из презумпции правильности записи в крепостной книге. Этому принципу следовали суды, ассистенты судей, выполняющие записи в крепостной книге, и нотариусы. При необходимости факт раздела имущества подтверждался соответствующим договором или судебным решением.

Позднее судебная практика стала исходить из того, что для раздела совместного имущества договора или судебного решения недостаточно, и что исключительная собственность занесенного в крепостную книгу супруга может возникнуть только при выполнении новой записи в крепостной книге, т.е. при т.н. повторном закреплении. Для этого в крепостную книгу необходимо представить соглашение о передаче собственности супругов и заявление о закреплении, согласно которому то же самое лицо заносят в крепостную книгу заново. Заявление можно оформить у нотариуса.

В недавнем судебном решении от 18 июня 2019 года Государственный суд также отметил, что в более ранних решениях, например, в решении от 22 декабря 2009 года, Государственный суд толковал закон таким образом, что при разделе совместного имущества супругов исходят из договора (или судебного решения). Поэтому ранее не считалось нужным повторное внесение в крепостную книгу лица, которое уже было туда внесено раньше.

Как возникла такая ситуация?

С начала 90-х годов в Эстонии существовала практика, согласно которой при первичном закреплении недвижимого имущества или в случае приобретения имущества супругами в крепостную книгу заносили лишь одного из супругов. Вместе с тем это не означало, что собственником недвижимости является лишь указанный в записи супруг, поскольку в большинстве случаев приобретенное в период брака имущества является все же совместным имуществом супругов.

В результате такой практики записи в отношении собственности многих супругов в крепостной книге оказались частично неверными, поскольку в записи был обозначен лишь один из супругов. В случае отчуждения или залога такого имущества задачей нотариуса является выяснить, идет ли речь о совместном имуществе, и привлечь к сделке второго супруга.

Прежняя практика имела место до вступления в силу летом 2010 года действующего сегодня Закона о семье. Начиная с этого момента при совершении нотариальных сделок собственниками совместного имущества всегда обозначают обоих супругов.

Результатом вышесказанного является то, что в крепостной книге с прежних времен осталось множество объектов недвижимости, собственником которых записан лишь один из супругов, тогда как в действительности речь все же идет о совместном имуществе.

Позиция Государственного суда изменила нотариальную практику

Позиция Государственного суда в отношении раздела имущества на основании судебных решений и нотариальных договоров изменилась в 2016 году, и в результате также поменялась нотариальная практика. Теперь наряду с договором о разделе совместного имущества супругов в крепостную книгу всегда представляют заявление о выполнении новой записи в отношении того же собственника.