Принадлежащую известным эстонским бизнесменам фирму по продаже автомобилей признали неплатежеспособной

ООО Nippon auto было зарегистрировано в Латвии в 2008 году с уставным капиталом 142 000 евро. Согласно базе данных Firmas.lv, ее владельцами являются три эстонские компании Catwees" (45%), EC Autoholding (45%) и "Territon" (10%), а истинными выгодополучателями — бизнесмены Маргус Кангур и Хиллар Тедер.

Оборот Nippon auto в 2018 году составил 6,454 млн евро, однако при этом предприятие работало с убытками в размере 1,482 млн евро. Финансовые результаты за 2019 год до сих пор не обнародованы.