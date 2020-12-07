07.12.2020, 15:12

Принадлежащую известным эстонским бизнесменам фирму по продаже автомобилей признали неплатежеспособной

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Принадлежащую известным эстонским бизнесменам фирму по продаже автомобилей признали неплатежеспособной
Honda

Суд Латгальского предместья Риги объявил неплатежеспособным предприятие Nippon auto, занимавшееся продажей автомобилей марки Honda, сообщает LETA со ссылкой на данные Регистра неплатежеспособности.

ООО Nippon auto было зарегистрировано в Латвии в 2008 году с уставным капиталом 142 000 евро. Согласно базе данных Firmas.lv, ее владельцами являются три эстонские компании Catwees" (45%), EC Autoholding (45%) и "Territon" (10%), а истинными выгодополучателями — бизнесмены Маргус Кангур и Хиллар Тедер.

Оборот Nippon auto в 2018 году составил 6,454 млн евро, однако при этом предприятие работало с убытками в размере 1,482 млн евро. Финансовые результаты за 2019 год до сих пор не обнародованы.

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