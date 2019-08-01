Принадлежащая Маргусу Линнамяэ Apollo покупает рестораны Vapiano

Из до сих пор принадлежавших Piano Group семи ресторанов Vapiano три находятся в Таллинне, один в Тарту, один в Вильнюсе и два в Хельсинки.

Новый владелец вскоре хочет начать увеличивать количество ресторанов Vapiano, как за границей, так и в Эстонии, но как именно это будут делать, еще нужно обсудить с главным офисом Vapiano.

Переговоры по сделке продолжались сравнительно недолго, первичный контакт создали в начале июня в ходе открытия расширения Ülemiste, где также презентовали новый ресторан Vapiano.

Стоимость сделки стороны не разглашают. Рестораны Vapiano в прошлом году заработали в регионе более 12 млн евро.

Никаких изменений как в нынешних брендах Apollo Group, так и в бренде Vapiano этот шаг не принесет.