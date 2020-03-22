Пример, достойный подражания: в кризисное время эстонская управляющая компания идет навстречу бедствующим партнерам

По словам коммерческого директора Маттиаса Вутта, ситуация на всех участников рынка действует негативно, ключевыми словами стали сотрудничество, конструктивные решения, ответственное поведение и добрая воля в отношении своих договорных партнеров.

"В последние недели число посетителей торговых центров заметно снизилось, мы признательные жителям Эстонии, что они серьезно относятся к положению и находятся дома. К сожалению, коронавирус отрицательно влияет на нас, на бизнес наших арендаторов в центрах и на рынках", - сказал Вутт.

Он отметил, что для смягчения сложной ситуации компания приняла решение предложить льготные цены на аренду для тех арендаторов, чей оборот значительно уменьшился.

"Для нас важен и ценен абсолютно каждый партнер, при возможности протянем руку помощи всем нашим арендаторам. Для нас очень значимо долговременное партнерство, из чего мы исходим при принятии решений. Со своей стороны мы делаем всё разумно возможное, чтобы, чтобы вместе пережить текущий кризис", - добавил Вутт.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!