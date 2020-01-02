Приложение Bolt в новогоднюю ночь вышло из строя. Что случилось?(3)
Предлагающее услугу перевозки приложение Bolt в новогоднюю ночь сломалось, ошибку исправили к утру 1 января.
Предлагающее услугу перевозки приложение Bolt в новогоднюю ночь сломалось, ошибку исправили к утру 1 января.
"В самом деле, в новогоднюю ночь с 4 до 5 часов произошел сбой в системе заказов. Проблема не коснулась всех пользователей, то есть приложение вышло из строя не полностью. Причиной сбоя была техническая неисправность, которую ликвидировали настолько быстро, насколько была возможность, и к утру 1 января проблема была разрешена", — сказал представитель Bolt Яан Лашманов.
В социальных сетях в группе водителей Bolt использующие данное приложение водители такси рассказывают о том, сколько они заработали в новогоднюю ночь. Правда, нужно учитывать, что большая часть водителей пользуются несколькими различными приложениями. То есть, у одного и того же водителя в пользовании могут находиться приложения Yandex, Bolt, Uber и еще что-нибудь.
Один из водителей пишет, что с Bolt заработал 130 евро, и еще столько же по другим каналам. Его километраж составил 460 км, заработком он остался недоволен.
Как правило, заработок водителей находится в пределах 200 — 400 евро. Для того, чтобы заработать больше, водители должны использовать различные приложения. Один из водителей, использующих Uber пишет, что за 12 часов работы (31 декабря — 1 января) получил 365 евро.
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