24.07.2020, 19:56

Приезжие из 11 стран Европы должны с понедельника оставаться в Эстонии в самоизоляции

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Malaga lend Tallinna 18.03.2020
Foto: Andres Putting

Исходя из соотношения инфицированных коронавирусом, с понедельника будет применяться двухнедельное ограничение свободы передвижения при поездках из Европы в Эстонию из Швеции, Люксембурга, Румынии, Болгарии, Андорры, Португалии, Испании, Хорватии, Бельгии, Монако и Чехии.

По прибытии в Эстонию ограничение свободы передвижения не распространяется на пассажиров из Великобритании, Исландии, Франции, Словении, Польши, Нидерландов, Дании, Германии, Сан-Марино, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Австрии, Швейцарии, Венгрия, Финляндия, Мальта и Ватикан, пишет RusERR.

Из списка третьих стран, согласованных в Европейском союзе, можно отправиться в Эстонию из Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

Информацию о странах и ограничениях на въезд для прибывающих из этих стран можно найти на веб-сайте Министерства иностранных дел.

Однако из-за распространения коронавируса министерство иностранных дел настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей, и в отношении которых не существует ограничений на свободу передвижения.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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