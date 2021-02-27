Прибыль Tallinna Sadam снизилась, но дивиденды выплатят

Оборот Tallinna Sadam за весь 2020 год составил 107,4 миллиона евро, что на 17,8% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль за год составила 28,5 миллиона евро или 0,11 евро на акцию.

Компания объявила, что выплатит дивиденды, однако конкретную сумму пока не предложила.

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