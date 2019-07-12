12.07.2019, 15:55

Прибыль Tallinna Kaubamaja в первом полугодии значительно сократилась


rus.delfi.ee
EST
Прибыль Tallinna Kaubamaja в первом полугодии значительно сократилась
Heiki Rebane

Консолидированный неаудированный доход Tallinna Kaubamaja Grupp во 2-м квартале 2019 г. составил 181,7 миллиона евро, превысив прошлогодний на 4,5%. Доход от продаж за 1-е полугодие составил 345,4 миллиона евро, превысив результаты 1-го полугодия 2018 г. на 3,9%. Консолидированная неаудированная прибыль до налогообложения концерна за 2-й квартал 2019 г. составила 8,4 миллиона евро, что на 9,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль до налогообложения за 1-е полугодие составила 12,6 миллиона евро, что на 17,4% меньше прошлогодней.

По словам председателя правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауля Пуусеппа, результаты группы за 2-й квартал были ожидаемыми. ”Во 2-м квартале 2019 г. доход от продаж вырос во всех важных сегментах розничной продажи. Рост показывают также супермаркеты, магазины Kaubamaja и торговля автомобилями”, — сказал Пуусепп.

По словам Пуусеппа, хорошая погода в начале весны способствовали продаже сезонных товаров. Успешными были и весенние маркетинговые кампании как в Kaubamaja, так и в магазинах I.L.U. Пуусепп добавил, что проходившее уже в 42-й раз Osturalli было самым успешным за все время. ”На результаты 2-го квартала повлияло изменение в Законе об алкоголе, которое потребовало перестройки торговых залов как в магазинах Selver, так и в Kaubamaja Toidumaailm. Это помешало продажам и потребовало значительных одноразовых расходов”, — отметил Пуусепп. Продолжает стремительно расти интернет-торговля. ”Оборот интернет-магазинов группы увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 40%”, — прокомментировал Пуусепп хорошие результаты интернет-магазинов группы.

На экономические результаты 1-го полугодия также повлиял рост расходов на рабочую силу, который рос в одном темпе со средним по Эстонии. ”За последний год в Эстонии значительно выросли зарплаты. Чтобы идти с ним в ногу, мы занимаемся изменением организации труда, развитием ИТ-технологий и автоматизацией различных процессов”, — пояснил Пуусепп.

По сравнению с тем же периодом прошлого года расширилась программа Partnerkaart. ”К концу июня владельцев Partnerkaart насчитывалось уже более 679 тысяч, это означает, что у более половины жителей Эстонии в кармане лежит Partnerkaart”, — сказал Пуусепп.

”На предприятиях группы все больше внимания уделяется окружающей среде и устойчивому развитию”, — отметил Пуусепп и добавил: ”как магазины Selver, так и Kaubamaja поставили своей целью уменьшить количество пакетов и увеличить объем безопасных для окружающей среды пакетов. Kaubamaja начал применять полиэтиленовые и бумажные пакеты из повторно используемых материалов, а в начале июня в ассортимент добавился повторно используемый пакет, изготовленный из 100% повторно используемых пластиковых бутылок. Selver готовится объявить тендер для перехода на пищевые коробки, изготовленные из повторно используемых и биоразлагаемых материалов, в будущем (2020) году во всех 53 магазинах сети”.

Консолидированный доход от продаж за 1-е полугодие 2019 г. бизнес-сегмента супермаркетов Selver составил 228,7 миллиона евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,9%. Консолидированный доход от продаж за 2-й квартал составил 117,8 миллиона евро, что превысило прошлогодний результат на 5,8%. Прибыль до налогообложения во II квартале 2019 составила 3,7 миллиона евро, оставаясь на уровне того же периода прошлого года. В 1-м полугодии 2019 г. в магазинах Selver было совершено 19,8 миллиона покупок, что превысило результат годичной давности на 4,5%. На конец июня 2019 г. в сегмент супермаркетов входят сеть магазинов Selver с 53 магазинами, интернет-магазином e-Selver, передвижным магазином и кафе общей площадью 100 тысяч м2, а также кухня Kulinaaria OÜ.

Доход от продаж бизнес-сегмента магазинов Kaubamaja за 1-е полугодие 2019 г. составил 47,8 миллиона евро, что превысило результат за тот же период прошлого года на 2,5%. Доход от продаж магазинов Kaubamaja за 2-й квартал составил 24,6 миллиона крон, что на 3,6% больше прошлогоднего результата за тот же период. Прибыль магазинов Kaubamaja до налогообложения за II квартал 2019 г. составила 0,9 миллиона евро, что на 23,4% меньше, чем в прошлом году.

ТОП

Доход от продаж в сегменте торговли автомобилями за 1-е полугодие 2019 г. составил 62,0 миллиона евро, что на 0,8% меньше дохода от продаж за тот же период прошлого года. Доход от продаж за 2-й квартал в размере 35,7 миллиона евро превысил прошлогодний результат на 2,1%. В первом полугодии было продано 2 773 новых автомобиля, из них 1 630 автомобилей было продано во 2-м квартале. Прибыль до налогообложения за II квартал 2019 г. в сегменте составила 1,6 миллиона евро, уступая прибыли за II квартал 2018 г. на 6,8%.

В сегменте торговли обувью доход от продаж за 1-е полугодие 2019 г. составил 4,1 миллиона евро. По сравнению с прошлым годом доход от продаж 1-го полугодия сократился на 13,7%. На результаты продаж повлияли частичное запаздывание и ассортимент весенних товаров. Убыток за II квартал составил 0,2 миллиона евро. С 1 мая TKM Grupp перевело сферу сетевой торговли под общее управление и в качестве председателя правления TKM King приступила к работе Анне-Лийз Остов, которая продолжает работать также руководителем TKM Beauty Eesti.

В сегменте недвижимости доход от продаж вне группы за 1-е полугодие 2019 г. составил 2,8 миллиона евро. По сравнению с прошлым годом доход от продаж вырос на 5,6%. Доход от продаж в 1-м полугодии вырос на всех предприятиях сегмента недвижимости. Прибыль до налогообложения за II квартал 2019 г. в сегменте недвижимости составила 2,8 миллиона евро, что на 11,3 % больше результата за тот же период прошлого года.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: