Прибыль Tallinna Kaubamaja в первом полугодии значительно сократилась

По сравнению с тем же периодом прошлого года расширилась программа Partnerkaart. ”К концу июня владельцев Partnerkaart насчитывалось уже более 679 тысяч, это означает, что у более половины жителей Эстонии в кармане лежит Partnerkaart”, — сказал Пуусепп.

”На предприятиях группы все больше внимания уделяется окружающей среде и устойчивому развитию”, — отметил Пуусепп и добавил: ”как магазины Selver, так и Kaubamaja поставили своей целью уменьшить количество пакетов и увеличить объем безопасных для окружающей среды пакетов. Kaubamaja начал применять полиэтиленовые и бумажные пакеты из повторно используемых материалов, а в начале июня в ассортимент добавился повторно используемый пакет, изготовленный из 100% повторно используемых пластиковых бутылок. Selver готовится объявить тендер для перехода на пищевые коробки, изготовленные из повторно используемых и биоразлагаемых материалов, в будущем (2020) году во всех 53 магазинах сети”.

Консолидированный доход от продаж за 1-е полугодие 2019 г. бизнес-сегмента супермаркетов Selver составил 228,7 миллиона евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,9%. Консолидированный доход от продаж за 2-й квартал составил 117,8 миллиона евро, что превысило прошлогодний результат на 5,8%. Прибыль до налогообложения во II квартале 2019 составила 3,7 миллиона евро, оставаясь на уровне того же периода прошлого года. В 1-м полугодии 2019 г. в магазинах Selver было совершено 19,8 миллиона покупок, что превысило результат годичной давности на 4,5%. На конец июня 2019 г. в сегмент супермаркетов входят сеть магазинов Selver с 53 магазинами, интернет-магазином e-Selver, передвижным магазином и кафе общей площадью 100 тысяч м2, а также кухня Kulinaaria OÜ.

Доход от продаж бизнес-сегмента магазинов Kaubamaja за 1-е полугодие 2019 г. составил 47,8 миллиона евро, что превысило результат за тот же период прошлого года на 2,5%. Доход от продаж магазинов Kaubamaja за 2-й квартал составил 24,6 миллиона крон, что на 3,6% больше прошлогоднего результата за тот же период. Прибыль магазинов Kaubamaja до налогообложения за II квартал 2019 г. составила 0,9 миллиона евро, что на 23,4% меньше, чем в прошлом году.

Доход от продаж в сегменте торговли автомобилями за 1-е полугодие 2019 г. составил 62,0 миллиона евро, что на 0,8% меньше дохода от продаж за тот же период прошлого года. Доход от продаж за 2-й квартал в размере 35,7 миллиона евро превысил прошлогодний результат на 2,1%. В первом полугодии было продано 2 773 новых автомобиля, из них 1 630 автомобилей было продано во 2-м квартале. Прибыль до налогообложения за II квартал 2019 г. в сегменте составила 1,6 миллиона евро, уступая прибыли за II квартал 2018 г. на 6,8%.

В сегменте торговли обувью доход от продаж за 1-е полугодие 2019 г. составил 4,1 миллиона евро. По сравнению с прошлым годом доход от продаж 1-го полугодия сократился на 13,7%. На результаты продаж повлияли частичное запаздывание и ассортимент весенних товаров. Убыток за II квартал составил 0,2 миллиона евро. С 1 мая TKM Grupp перевело сферу сетевой торговли под общее управление и в качестве председателя правления TKM King приступила к работе Анне-Лийз Остов, которая продолжает работать также руководителем TKM Beauty Eesti.

В сегменте недвижимости доход от продаж вне группы за 1-е полугодие 2019 г. составил 2,8 миллиона евро. По сравнению с прошлым годом доход от продаж вырос на 5,6%. Доход от продаж в 1-м полугодии вырос на всех предприятиях сегмента недвижимости. Прибыль до налогообложения за II квартал 2019 г. в сегменте недвижимости составила 2,8 миллиона евро, что на 11,3 % больше результата за тот же период прошлого года.