Прибыль Swedbank за полгода снизилась на 9 млн евро

Чистый процентный доход увеличился на 7 процентов, в основном за счёт роста кредитного и депозитного портфелей. Кредитные портфели как домашних хозяйств, так и предпринимательского сектора выросли, увеличившись в общей сложности на 3 процента. Депозиты увеличились на 14 процентов.

Чистый комиссионный доход уменьшился на 14 процентов в связи с ограничениями, связанными с вирусом COVID-19, снижением потребительского спроса и из-за снижения платы за управление пенсионными фондами.

Чистый доход от финансовых инструментов снизился на 56 процентов, что в основном связано с переоценкой активов. Прочие доходы увеличились на 9 процентов, в основном за счет увеличения страхового дохода.

Затраты увеличились на 3 процента. Основными причинами увеличения расходов стали более высокие расходы на персонал, расходы на борьбу с отмыванием денег, а также расходы на консалтинговые услуги.

За шесть месяцев резервы для покрытия возможных кредитных убытков увеличились на 10 миллионов евро. Для сравнения: в 2019 году резервы за тот же период увеличились на 1 миллион евро. Увеличение в основном связано с макроэкономическими перспективами и чрезвычайным положением, введённым из-за COVID-19.

”После объявления чрезвычайной ситуации и до настоящего времени мы по-прежнему проявляем гибкость в предоставлении платёжных отпусков, чтобы наши клиенты могли выйти из кризиса с минимальными потерями. Если у клиентов банка дела идут хорошо, то и у банка всё в порядке. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы консультировать наших клиентов, находить и предлагать решения, которые помогут им справиться с этой сложной ситуацией. В то же время мы будем продолжать предоставлять как частные, так и бизнес-кредиты”, — сказал генеральный директор Swedbank AS Олави Лепп.