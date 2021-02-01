Прибыль Swedbank в 2020 году уменьшилась на 19,4 млн евро

Swedbank AS опубликовал свои финансовые результаты за 2020 год.
По сравнению с 2019 годом объёмы кредитов увеличились на 3%. Объёмы кредитования частных клиентов увеличились на 4%, а объёмы бизнес-кредитов выросли на 2%. Вклады выросли на 17%. В 2020 году новых кредитов частным лицам было выдано на общую сумму 827 млн евро, а предприятиям — на 1028 млн евро.
Чистый процентный доход увеличился на 3%, в основном за счёт роста кредитных портфелей.
Чистый комиссионный доход снизился на 12%, в основном из-за снижения доходов от операций по карточкам и операций с активами. Снижение доходов объясняется изменением поведения потребителей и снижением административных сборов.
Чистая прибыль от финансовых инструментов снизилась на 21% в связи с крупными нереализованными убытками в области управления активами и страхования.
Прочие доходы увеличились на 1% благодаря более высоким доходам от страхования.
Расходы увеличились на 7%. Основными причинами увеличения затрат были более высокие расходы на персонал, на усиление мер по борьбе с отмыванием денег, по управлению рисками и контролю соответствия. Продолжились также инвестиции в цифровые решения.
Из-за продолжающегося замедления экономической деятельности и неопределённости сумма, выделяемая на покрытие кредитных убытков, увеличилась до 12,4 млн евро; аналогичный показатель за аналогичный период 2019 года составил 1,9 млн евро.
Прибыль Swedbank AS за 2020 год составляет 178,7 млн евро. По сравнению с 2019 годом прибыль уменьшилась на 19,4 млн евро, что в основном связано с увеличением сумм, выделяемых на покрытие расходов и кредитных убытков.
В декабре 2020 года были выплачены дивиденды в размере 210,5 млн евро. Swedbank AS также уплатил подоходный налог в размере 28 млн евро.
”2020-й год научил нас многому, особенно важности адаптации и экономии. В прошлом году к пенсионным фондам III ступени, предлагаемым Swedbank, присоединились более 20 000 человек. 2020 год стал годом не только сбережений, но и новых начинаний. Несмотря на сложную ситуацию, 6800 клиентов Swedbank приобрели новое жильё, в сотрудничестве с нами было основано 7700 новых предприятий. Этот год был знаменательным для нас, поскольку был утверждён проект нового головного здания Swedbank, который мы обдумывали и составляли на бумаге продолжительное время. Всего через несколько лет все наши подразделения, работающие в разных частях Таллинна, переедут под общую крышу. Это важная веха, потому что Эстония — очень важное место для Swedbank, и мы стремимся и дальше оставаться лидером на местном рынке”, — сказал генеральный директор Swedbank AS Олави Лепп.
За последние два месяца прошлого года интерес людей к присоединению к III ступени резко вырос. А всего в течение года к фондам III ступени, предлагаемым Swedbank, присоединились более 20 000 клиентов.
19 ноября Swedbank представил Финансовой инспекции Эстонии заключительный отчёт о мерах, предпринятых для выполнения предписания Финансовой инспекции, поступившего в марте 2020 года. В течение восьми месяцев банк реализовал 47 крупных изменений и разработок, в результате чего была улучшена структура банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. На прошлой неделе Финансовая инспекция сообщила, что действия Swedbank по выполнению предписания были оценены как достаточные, а также, что дополнительные замечания в данный момент отсутствуют.
2020 год стал рекордным для Благотворительной среды Swedbank и Heateo SA ”Я люблю помогать”. Люди пожертвовали 340 267 евро, что на 55% больше, чем в 2019 году. В четвёртом квартале за один день было собрано более 53 000 евро, к которым Swedbank добавил 40 000 евро. Рождественская кампания собрала более 80 000 евро. В течение года наибольшая поддержка была оказана организациям, работающим с детьми, и организациям здравоохранения. Кроме того, клиенты Swedbank также пожертвовали премиальные пункты в 2020 году на рекордную сумму в 151 100 евро, которые были поделены между организациями среды ”Я люблю помогать”. В четвёртом квартале Swedbank инвестировал более 482 000 евро в реализацию различных социально значимых инициатив.
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