Прибыль Swedbank в 2020 году уменьшилась на 19,4 млн евро

По сравнению с 2019 годом объёмы кредитов увеличились на 3%. Объёмы кредитования частных клиентов увеличились на 4%, а объёмы бизнес-кредитов выросли на 2%. Вклады выросли на 17%. В 2020 году новых кредитов частным лицам было выдано на общую сумму 827 млн евро, а предприятиям — на 1028 млн евро.

Чистый процентный доход увеличился на 3%, в основном за счёт роста кредитных портфелей.

Чистый комиссионный доход снизился на 12%, в основном из-за снижения доходов от операций по карточкам и операций с активами. Снижение доходов объясняется изменением поведения потребителей и снижением административных сборов.

Чистая прибыль от финансовых инструментов снизилась на 21% в связи с крупными нереализованными убытками в области управления активами и страхования.

Прочие доходы увеличились на 1% благодаря более высоким доходам от страхования.

Расходы увеличились на 7%. Основными причинами увеличения затрат были более высокие расходы на персонал, на усиление мер по борьбе с отмыванием денег, по управлению рисками и контролю соответствия. Продолжились также инвестиции в цифровые решения.

Из-за продолжающегося замедления экономической деятельности и неопределённости сумма, выделяемая на покрытие кредитных убытков, увеличилась до 12,4 млн евро; аналогичный показатель за аналогичный период 2019 года составил 1,9 млн евро.

Прибыль Swedbank AS за 2020 год составляет 178,7 млн евро. По сравнению с 2019 годом прибыль уменьшилась на 19,4 млн евро, что в основном связано с увеличением сумм, выделяемых на покрытие расходов и кредитных убытков.

В декабре 2020 года были выплачены дивиденды в размере 210,5 млн евро. Swedbank AS также уплатил подоходный налог в размере 28 млн евро.

”2020-й год научил нас многому, особенно важности адаптации и экономии. В прошлом году к пенсионным фондам III ступени, предлагаемым Swedbank, присоединились более 20 000 человек. 2020 год стал годом не только сбережений, но и новых начинаний. Несмотря на сложную ситуацию, 6800 клиентов Swedbank приобрели новое жильё, в сотрудничестве с нами было основано 7700 новых предприятий. Этот год был знаменательным для нас, поскольку был утверждён проект нового головного здания Swedbank, который мы обдумывали и составляли на бумаге продолжительное время. Всего через несколько лет все наши подразделения, работающие в разных частях Таллинна, переедут под общую крышу. Это важная веха, потому что Эстония — очень важное место для Swedbank, и мы стремимся и дальше оставаться лидером на местном рынке”, — сказал генеральный директор Swedbank AS Олави Лепп.