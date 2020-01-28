Прибыль Swedbank в 2019 сократилась на 8 млн евро

Чистый процентный доход вырос на 5 процентов, в основном за счет увеличения объёмов кредитования.

Кредитные портфели населения и предприятий выросли, увеличившись на 6 процентов. Вклады увеличились на 6 процентов.

Чистый комиссионный доход увеличился на 5 процентов за счет более высокой активности клиентов.

Чистая прибыль от финансовых инструментов снизилась на 5 процентов, в основном за счет уменьшения доходов от валютных операций. Прочие доходы выросли на 10 процентов в основном за счет увеличения доходов от страхового бизнеса.

Расходы увеличились на 10 процентов. Рост произошел в основном за счет более высоких затрат на персонал, на борьбу с отмыванием денег и на усиление работы по сбору информации о клиентах, а также расходов на маркетинг и консалтинговые услуги.

Резервы на возможные кредитные потери составили 1,9 млн. евро по сравнению с положительным результатом в 14,8 млн. евро в 2018 году.

”У нас появилось много новых клиентов, и мы планируем продолжать активно предлагать услуги кредитования. В течение года мы показали отличные результаты на рынке ипотечного кредитования, во многом благодаря нашему хорошему обслуживанию и профессиональным консультациям. В этом году наша цель — развивать культуру сбережений и инвестиций среди наших клиентов, и мы предложим для этого новые продукты”, — сказал Олави Лепп, глава Swedbank в Эстонии.

Развитие предприятия