Прибыль Swedbank в 2019 сократилась на 8 млн евро

Чистая прибыль Swedbank в Эстонии в 2019 году составила 198,6 миллиона евро, что на 8 миллионов евро меньше, чем в 2018 году. Это в основном связано с увеличением резервов на случай кредитных убытков, сообщает банк.
Чистый процентный доход вырос на 5 процентов, в основном за счет увеличения объёмов кредитования.
Кредитные портфели населения и предприятий выросли, увеличившись на 6 процентов. Вклады увеличились на 6 процентов.
Чистый комиссионный доход увеличился на 5 процентов за счет более высокой активности клиентов.
Чистая прибыль от финансовых инструментов снизилась на 5 процентов, в основном за счет уменьшения доходов от валютных операций. Прочие доходы выросли на 10 процентов в основном за счет увеличения доходов от страхового бизнеса.
Расходы увеличились на 10 процентов. Рост произошел в основном за счет более высоких затрат на персонал, на борьбу с отмыванием денег и на усиление работы по сбору информации о клиентах, а также расходов на маркетинг и консалтинговые услуги.
Резервы на возможные кредитные потери составили 1,9 млн. евро по сравнению с положительным результатом в 14,8 млн. евро в 2018 году.
”У нас появилось много новых клиентов, и мы планируем продолжать активно предлагать услуги кредитования. В течение года мы показали отличные результаты на рынке ипотечного кредитования, во многом благодаря нашему хорошему обслуживанию и профессиональным консультациям. В этом году наша цель — развивать культуру сбережений и инвестиций среди наших клиентов, и мы предложим для этого новые продукты”, — сказал Олави Лепп, глава Swedbank в Эстонии.
Развитие предприятия
Swedbank продолжает развивать свои цифровые каналы, переход на новое мобильное приложение был завершен в ноябре. В нашем новом приложении клиенты начали активно использовать биометрическую аутентификацию для доступа и проведения операций. Теперь клиенты также могут пользоваться услугой Apple Pay как через телефон, так и через смарт-часы.
Swedbank предпринимает шаги для продвижения культуры сбережения и инвестирования, поэтому в начале декабря банк прекратил взимать все комиссии за транзакции на фондовом рынке Балтии в интернет-банке. Кроме того, клиенты могут свободно заключать сделки с фондами, которыми управляет Группа Swedbank. Теперь физические лица также могут бесплатно хранить портфель до 30 000 евро. 95% текущих инвесторов Swedbank имеют портфель до 30 000 евро.
Swedbank вносит свой вклад в развитие общества, чтобы жить в Эстонии было хорошо как сегодня, так и в будущем, независимо от того, в какой семье Вы выросли или в каком регионе Эстонии Вы живете. 3 декабря прошлого года в Эстонии впервые проводилась толока пожертвований. Банк сразу же поддержал идею и удвоил пожертвования, которые люди сделали в среде ”Я люблю помогать”. Таким образом, сумма, на которую организации благотворительной среды смогут сделать больше добрых дел, увеличилась на 93 000 евро.
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