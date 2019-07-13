13.07.2019, 08:50

Прибыль SEB в Эстонии выросла на 65%

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SEBFoto: Madis Veltman

Прибыль SEB в Эстонии выросла в первом полугодии на 65%, составив 50,6 миллиона евро, сообщают "Деловые Ведомости".

Операционная прибыль всей группы в целом упала на 25%.

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