28.05.2019, 16:35

Прибыль Inbank за первый квартал сократилась почти в два раза


rus.delfi.ee
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Прибыль Inbank за первый квартал сократилась почти в два раза
Inbanki reklaam, taustal Danske Banki kontorFoto: Ilmar Saabas

В первом квартале нынешнего года Inbank добился на всех своих основных четырех рынках деятельности значительного роста продаж. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы продаж выросли на 46%. Кредитный портфель Группы увеличился за год на 150%, а портфель вкладов — на 173%.

Чистая прибыль банка за первый квартал составила 2 миллионам евро. В прошлом году в том же периоде она была 3,9 миллиона евро, но тогда на конечный итог повлияли две разовые сделки: продажа долевого участия в фирме Veriff и уменьшение доли в Coop Pank. ”Если же не учитывать две эти сделки и принять во внимание результаты Mokilizingas за первый квартал 2018 года, то окажется, что прибыль Inbank выросла на 102%”, — отметил председатель правления Inbank Ян Андресоо.

По состоянию на конец первого квартала объем кредитного портфеля Inbank достиг 246 миллионов евро, а портфеля вкладов — 276 миллионов евро. ”Таким образом, кредитный портфель вырос за отчетный период приблизительно на 9%, а портфель вкладов — на 15%. Всё это наглядно подтверждает: Inbank как специализированный банк опирается в своей деятельности на прочную основу и демонстрирует бурный рост”, — подчеркнул Я. Андресоо.

”Наши продажи выросли, причем весьма существенно, на всех четырех рынках. Особенно впечатляющими были темпы роста в Польше: объмы продаж там увеличились по сравнению с первым кварталом прошлого года на 450% и достигли 8,2 миллиона евро, — сообщил председатель правления Inbank. — В Эстонии их рост составил 38%, в Литве и Латвии — 26%”.

Среди наиболее важных проектов первого квартала Я. Андресоо выделил подготовку к открытию филиала Inbank в Литве. ”Все необходимые документы уже представлены в Финансовую инспекцию, и мы готовы приступить к процессу официального открытия филиала”, — добавил он.

Что касается новых банковских продуктов, то здесь следует особо отметить кредит для замены автомобиля, который Inbank предлагает на эстонском рынке в сотрудничестве с порталом auto24. Автовладелец может приобрести с помощью кредита новое транспортное средство, а потом не спеша продать старое. ”В этом банковском продукте мы видим существенный потенциал роста. Он позволит нам расширить клиентский портфель за счет привлечения новой целевой группы”, — подчеркнул Я. Андресоо.

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