Прибыль Inbank за первый квартал сократилась почти в два раза

Чистая прибыль банка за первый квартал составила 2 миллионам евро. В прошлом году в том же периоде она была 3,9 миллиона евро, но тогда на конечный итог повлияли две разовые сделки: продажа долевого участия в фирме Veriff и уменьшение доли в Coop Pank. ”Если же не учитывать две эти сделки и принять во внимание результаты Mokilizingas за первый квартал 2018 года, то окажется, что прибыль Inbank выросла на 102%”, — отметил председатель правления Inbank Ян Андресоо.

По состоянию на конец первого квартала объем кредитного портфеля Inbank достиг 246 миллионов евро, а портфеля вкладов — 276 миллионов евро. ”Таким образом, кредитный портфель вырос за отчетный период приблизительно на 9%, а портфель вкладов — на 15%. Всё это наглядно подтверждает: Inbank как специализированный банк опирается в своей деятельности на прочную основу и демонстрирует бурный рост”, — подчеркнул Я. Андресоо.

”Наши продажи выросли, причем весьма существенно, на всех четырех рынках. Особенно впечатляющими были темпы роста в Польше: объмы продаж там увеличились по сравнению с первым кварталом прошлого года на 450% и достигли 8,2 миллиона евро, — сообщил председатель правления Inbank. — В Эстонии их рост составил 38%, в Литве и Латвии — 26%”.