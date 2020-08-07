Прибыль Inbank за первое полугодие составила 2,7 млн евро

Несмотря на снижение объема продаж, Inbank удалось увеличить свой кредитный портфель, который вырос по сравнению со вторым кварталом 2019 года на 27% и достиг 349 миллионов евро. Портфель вкладов увеличился за это же время на 47% и составил на конец второго квартала 402 миллиона евро.

Квартальная прибыль до отчислений на покрытие убытков по кредитам выросла за год на 10% и достигла 4,3 миллиона евро. Как сообщил председатель правления Inbank Ян Андресоо, на экономические результаты банка в основном повлияли отчисления на сумму 3,7 миллиона евро на покрытие возможных убытков по кредитам. И тем не менее деятельность банка как в первом квартале, так и в течение всего первого полугодия оставалась прибыльной. ”Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, мы не заметили во втором квартале каких-то серьезных изменений в платежном поведении клиентов”, — сообщил Андресоо. И добавил при этом, что сейчас трудно прогнозировать реальные убытки по кредитам, поскольку их размер зависит в первую очередь от способности предприятий сохранить рабочие места во второй половине года.

По итогам второго квартала, совокупный объем продаж составил 60 миллионов евро, что на 19% меньше, чем год назад. ”Когда началась пандемия, мы решили свернуть активную маркетинговую деятельность и стали придерживаться консервативной оценки кредитоспособности наших потенциальных клиентов. В результате самое большое снижение произошло по линии малого кредита”, — сказал Андресоо. Он отметил также, что, несмотря на закрытие в течение продолжительного времени магазинов, банку всё же удалось увеличить по сравнению с прошлым годом продажи продуктов рассрочки: в Эстонии — на 12%, а в Польше — на целых 80%. ”В самом начале кризиса мы направили ресурсы на развитие своих продуктов и создали уникальную в Эстонии платформу ”плати потом”, чтобы оживить сферу э-коммерции для торговцев”, — сообщил председатель правления Inbank. По его мнению, в настоящее время наблюдается быстрое восстановление продаж и спроса по всей линейке банковских продуктов.