07.08.2020, 08:50

Прибыль Inbank за первое полугодие составила 2,7 млн евро


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Прибыль Inbank за первое полугодие составила 2,7 млн евро
Фото: Inbank

По итогам второго квартала 2020 года, чистая прибыль Inbank составила 556 тысяч евро, что на 76% меньше аналогичного показателя прошлого года. Прибыль банка за I полугодие достигла 2,7 миллиона евро.

Несмотря на снижение объема продаж, Inbank удалось увеличить свой кредитный портфель, который вырос по сравнению со вторым кварталом 2019 года на 27% и достиг 349 миллионов евро. Портфель вкладов увеличился за это же время на 47% и составил на конец второго квартала 402 миллиона евро.

Квартальная прибыль до отчислений на покрытие убытков по кредитам выросла за год на 10% и достигла 4,3 миллиона евро. Как сообщил председатель правления Inbank Ян Андресоо, на экономические результаты банка в основном повлияли отчисления на сумму 3,7 миллиона евро на покрытие возможных убытков по кредитам. И тем не менее деятельность банка как в первом квартале, так и в течение всего первого полугодия оставалась прибыльной. ”Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, мы не заметили во втором квартале каких-то серьезных изменений в платежном поведении клиентов”, — сообщил Андресоо. И добавил при этом, что сейчас трудно прогнозировать реальные убытки по кредитам, поскольку их размер зависит в первую очередь от способности предприятий сохранить рабочие места во второй половине года.

По итогам второго квартала, совокупный объем продаж составил 60 миллионов евро, что на 19% меньше, чем год назад. ”Когда началась пандемия, мы решили свернуть активную маркетинговую деятельность и стали придерживаться консервативной оценки кредитоспособности наших потенциальных клиентов. В результате самое большое снижение произошло по линии малого кредита”, — сказал Андресоо. Он отметил также, что, несмотря на закрытие в течение продолжительного времени магазинов, банку всё же удалось увеличить по сравнению с прошлым годом продажи продуктов рассрочки: в Эстонии — на 12%, а в Польше — на целых 80%. ”В самом начале кризиса мы направили ресурсы на развитие своих продуктов и создали уникальную в Эстонии платформу ”плати потом”, чтобы оживить сферу э-коммерции для торговцев”, — сообщил председатель правления Inbank. По его мнению, в настоящее время наблюдается быстрое восстановление продаж и спроса по всей линейке банковских продуктов.

Кроме инновационного развития продуктов, Inbank также реорганизовал в период кризиса свою структуру управления. ”Мы прекрасно понимаем, что для успешного развития на международном уровне нам необходимо создать организацию, которая не будет руководствоваться региональными принципами, а возьмет за основу продукты. Наша новая структура управления способствует трансграничному сотрудничеству и предоставляет новые возможности для самореализации работников”, — уверен Андресоо. С июля-месяца в центре новой структуры действуют три трансграничных подразделения: продукты рассрочки под руководством литовца Бенаса Павлаускаса, финансирование покупки автомобилей (Маргус Кастейн), а также потребительские кредиты и банковские карты (Пирет Паулус).

Inbank — цифровой банк, ориентированный на предложении продуктов потребительского финансирования. Сегодня банк действует в странах Балтии и Польше, а также занимается привлечением вкладов в Германии, Австрии и Нидерландах. Inbank сотрудничает с более чем 3200 партнерами и располагает 625 тысячами активных клиентских договоров. Облигации Inbank представлены на Таллиннской бирже Nasdaq, в списке облигаций стран Балтии.

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