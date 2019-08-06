Прибыль Inbank выросла в несколько раз
Во втором квартале 2019 года консолидированная прибыль Inbank составила 2,27 миллиона евро, что в несколько раз больше, чем годом ранее, пишут "Деловые ведомости".
Во втором квартале 2019 года консолидированная прибыль Inbank составила 2,27 миллиона евро, что в несколько раз больше, чем годом ранее, пишут "Деловые ведомости".
За полгода прибыль Inbank составила 4,29 миллиона евро. Во втором квартале прошлого года консолидированная прибыль составляла 0,88 миллиона евро, а в первой половине 2018 года прибыль была на уровне 4,79 миллиона евро.
”Тут важно напомнить о единоразовых событиях, например, переоценке стоимости акций Coop Pank на 0,3 миллиона евро и перенос 0,3 миллиона евро подоходного налога за предыдущий период в активы предприятия”, — отмечает председатель правления банка Яан Андресоо.
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