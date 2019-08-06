Прибыль Inbank выросла в несколько раз

За полгода прибыль Inbank составила 4,29 миллиона евро. Во втором квартале прошлого года консолидированная прибыль составляла 0,88 миллиона евро, а в первой половине 2018 года прибыль была на уровне 4,79 миллиона евро.

”Тут важно напомнить о единоразовых событиях, например, переоценке стоимости акций Coop Pank на 0,3 миллиона евро и перенос 0,3 миллиона евро подоходного налога за предыдущий период в активы предприятия”, — отмечает председатель правления банка Яан Андресоо.