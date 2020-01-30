Прибыль эстонского SEB за 2019 год составила 100,4 млн евро

Наибольший вклад в рост экономики в 2019 году внес информационно-коммуникационный сектор, в том числе экспорт ИТ-услуг. Большую обеспокоенность стали проявлять промышленные предприятия — чувство финансовой уверенности предприятий промышленного сектора находится на самом низком уровне за последние 10 лет, что указывает на проблемы с экспортом. Будущее предприятий, ориентированных на внутреннее потребление, вызывает ещё большую обеспокоенность, поскольку очень сильный рынок труда не ослабевает в одночасье. Если в конце 2009 года уровень безработицы превышал 15 процентов, то в третьем квартале прошлого года он был даже ниже 4 процентов.

В прошлом году 5000 новых домов и бизнес-планы на миллиард

В 2019 году банк SEB профинансировал планы коммерческих предприятий на сумму более одного миллиарда евро, а планы частных лиц — на сумму более полумиллиарда. В прошлом году банк SEB помог приобрести более 5000 новых домов и квартир. Портфель корпоративных кредитов за год вырос на 12,6 процента, а физических лиц — на 8,4 процента. Вклады частных лиц выросли за год на 9,1 процента.

В среднем клиенты банка SEB в Эстонии в прошлом году совершали более двух миллионов банковских операций в день, что аналогично ВВП в два раза больше, чем десять лет назад. Увеличившийся объем банковских операций банк может обрабатывать благодаря повышенной эффективности и технологическим инновациям. Клиентам заметен прогресс в том, что большая часть перечислений сегодня осуществляется в режиме реального времени, с работником банка можно проконсультироваться по видеосвязи, не приходя в банковскую контору (в прошлом году 42% консультаций осуществлялось уже посредством видеовстречи), а на простые вопросы помогает отвечать чат-бот.

В рамках специальной программы роста банк SEB помогает предприятиям находить новые импульсы роста для расширения своей деятельности, поскольку основой сильного банка являются его клиенты, которые увеличивают объемы в разы быстрее своего банка.

Прибыль SEB Eesti за 2019 год составила 100,4 миллиона, государству был уплачен подоходный налог в размере 17,1 миллиона

Операционные доходы SEB в 2019 году составили 173,5 млн евро (155,9 млн в 2018 году), а операционные расходы — 59,8 млн евро (57,2 млн в 2018 году).

Подразделения SEB Eesti завершили 2019 год с прибылью 100,4 млн евро. В 2018 году прибыль подразделений SEB Eesti составила 63,7 миллиона евро.

Отчисления в резервы на покрытие кредитных убытков в 2019 году банк снизил на 3,8 млн евро (в тот же период 2018 года банк увеличил отчисления на 0,9 млн евро).

Таким образом, за 2019 год SEB уплатил подоходный налог в размере 17,1 млн евро (за тот же период 2018 года подоходный налог составил 34,1 млн евро).