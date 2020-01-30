Прибыль эстонского SEB за 2019 год составила 100,4 млн евро
Вчера SEB Grupp опубликовал экономические результаты 2019 года, сообщается в пресс-релизе банка.
Вчера SEB Grupp опубликовал экономические результаты 2019 года, сообщается в пресс-релизе банка.
Прибыль SEB Eesti за 2019 год составила 100,4 миллиона, государству был уплачен подоходный налог в размере 17,1 миллиона.
Председатель правления SEB Pank Аллан Парик прокомментировал результаты подразделений SEB в Эстонии следующим образом:
Золотое десятилетие удвоило доходы
2019 год значительно превзошёл все ожидания — мы прогнозировали замедление экономического роста примерно до трех процентов, но в среднем за три квартала этот показатель оставался на уровне 4,3 процента. 2019 год поставил достойную точку золотому десятилетию, когда номинальный ВВП Эстонии увеличился почти вдвое. Средняя заработная плата по сравнению с 2009 годом также практически удвоилась — с 750 евро до 1400 евро.
Если посмотреть на ВВП на душу населения, выраженный в стандартах паритета покупательной способности, то в 2009 году средний житель Эстонии жил на треть беднее, чем среднестатистический житель Греции, и на 25 процентов хуже, чем жители Португалии. Сегодня ВВП на душу населения, выраженный в стандартах паритета покупательной способности, в Эстонии превышает показатели обеих этих стран, почти рядом находятся такие богатые страны как Испания или Италия.
Рост экономики обусловлен ИТ
Наибольший вклад в рост экономики в 2019 году внес информационно-коммуникационный сектор, в том числе экспорт ИТ-услуг. Большую обеспокоенность стали проявлять промышленные предприятия — чувство финансовой уверенности предприятий промышленного сектора находится на самом низком уровне за последние 10 лет, что указывает на проблемы с экспортом. Будущее предприятий, ориентированных на внутреннее потребление, вызывает ещё большую обеспокоенность, поскольку очень сильный рынок труда не ослабевает в одночасье. Если в конце 2009 года уровень безработицы превышал 15 процентов, то в третьем квартале прошлого года он был даже ниже 4 процентов.
В прошлом году 5000 новых домов и бизнес-планы на миллиард
В 2019 году банк SEB профинансировал планы коммерческих предприятий на сумму более одного миллиарда евро, а планы частных лиц — на сумму более полумиллиарда. В прошлом году банк SEB помог приобрести более 5000 новых домов и квартир. Портфель корпоративных кредитов за год вырос на 12,6 процента, а физических лиц — на 8,4 процента. Вклады частных лиц выросли за год на 9,1 процента.
В среднем клиенты банка SEB в Эстонии в прошлом году совершали более двух миллионов банковских операций в день, что аналогично ВВП в два раза больше, чем десять лет назад. Увеличившийся объем банковских операций банк может обрабатывать благодаря повышенной эффективности и технологическим инновациям. Клиентам заметен прогресс в том, что большая часть перечислений сегодня осуществляется в режиме реального времени, с работником банка можно проконсультироваться по видеосвязи, не приходя в банковскую контору (в прошлом году 42% консультаций осуществлялось уже посредством видеовстречи), а на простые вопросы помогает отвечать чат-бот.
В рамках специальной программы роста банк SEB помогает предприятиям находить новые импульсы роста для расширения своей деятельности, поскольку основой сильного банка являются его клиенты, которые увеличивают объемы в разы быстрее своего банка.
Прибыль SEB Eesti за 2019 год составила 100,4 миллиона, государству был уплачен подоходный налог в размере 17,1 миллиона
Операционные доходы SEB в 2019 году составили 173,5 млн евро (155,9 млн в 2018 году), а операционные расходы — 59,8 млн евро (57,2 млн в 2018 году).
Подразделения SEB Eesti завершили 2019 год с прибылью 100,4 млн евро. В 2018 году прибыль подразделений SEB Eesti составила 63,7 миллиона евро.
Отчисления в резервы на покрытие кредитных убытков в 2019 году банк снизил на 3,8 млн евро (в тот же период 2018 года банк увеличил отчисления на 0,9 млн евро).
Таким образом, за 2019 год SEB уплатил подоходный налог в размере 17,1 млн евро (за тот же период 2018 года подоходный налог составил 34,1 млн евро).
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