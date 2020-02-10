Приближается подача налоговых деклараций: к чему нужно быть готовым и что в этом году по-другому?

Руководитель сферы общественных услуг Налогово-таможенного департамента Сандер Аасна объясняет, что выплаты возврата налога, как и в прошлые года, с 26 февраля, если декларация была подана онлайн. Возвраты на основе бумажных деклараций начнутся с 19 марта.

Если с декларацией все в порядке, то переплаченный подоходный налог поступит на ваш банковский счет в течение одной-двух недель после подачи декларации. Если же окажется, что нужно предъявить дополнительные документы, то это займет больше времени.

Подача налоговых деклараций в электронном виде начнется уже в эту субботу, 15 февраля, а в бумажном — 17 февраля, в понедельник.

Аасна подчеркивает, что очередность возврата не зависит от очередности подачи. Поэтому с подачей не стоит торопиться, ведь в первые часы из-за перегрузки сайта это может занять намного больше времени.

Кроме того, декларацию не обязаны подавать все без исключения, а лишь те, чей суммарный доход за год превышает 6000 евро.

Одно из самых важных изменений в этом году — продление срока подачи деклараций на месяц, то есть до 30 апреля.

Онлайн-среда e-MTA обновилась, поэтому теперь она имеет новый облик. Еще одно новшество заключается в том, что подлежащую возврату сумму или ее часть можно сразу направить на благотворительность при заполнении декларации.

Что нужно помнить?



Аасна отмечает, что в первые недели в бюро Налогово-таможенного департамента могут быть довольно длинные очереди, поэтому в случае возникновения вопросов сначала стоит поискать ответ на сайте www.emta.ee. При необходимости можно связаться с клиентской службой по номеру 880 0811 или написать на eraklient@emta.ee.