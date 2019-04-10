Прибалтийская федерация разработчиков игр планирует привести в регион мировые корпорации

Завтра, 11 апреля, в ”Котле культуры” стартует двухдневная международная конференция разработчиков видеоигр GameDev Days 2019, на которой будет подписан договор о намерениях между Эстонией, Латвией и Литвой, а также представлены планы на будущее недавно созданной Прибалтийской федерации разработчиков игр.
”Наши разработчики уже давно дружат и обмениваются опытом. Последние пару лет лидеры индустрии из Эстонии, Латвии и Литвы периодически встречались и обсуждали возможности сотрудничества, и на конференции мы официально объявим о своих планах, — прокомментировала начинание менеджер проектов Эстонской ассоциации разработчиков компьютерных игр Алиса Арно. — Важно помнить, что крупные мировые компании видят нас как единый регион, однако часто им приходится искать партнеров в каждой из трех стран. Это очень неудобно, и порой им бывает легче вообще не выходить на наш рынок. Они давно просят нас объединиться и облегчить им жизнь, предоставив контакт одной организации, через которую возможно найти всю необходимую информацию”.
Игровая индустрия с оборотом в 135 миллиардов долларов в год давно оставила позади киноиндустрию и благодаря смартфонам стала частью повседневной жизни не только детей, но и взрослых. Международная конференция GameDev Days соберет 11 и 12 апреля в ”Котле культуры” около 700 ключевых представителей крупнейших мировых игровых компаний, среди них создатели ”Angry Birds” Rovio Entertainment, разработчики ”World of Tanks” Wargaming, а также студия King, прославившаяся игрой ”Candy Crush Saga”. В течение двух дней эксперты со всего мира обсудят последние тренды игровой индустрии, новые технологии в области машинного обучения и искусственного интеллекта, а также поделятся историями успеха.
Конференцию GameDev Days организует и проводит Ассоциация разработчиков компьютерных игр Эстонии (IGDA Estonia) при поддержке компании Creative Mobile и Фонда регионального развития ЕС.