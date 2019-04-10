Прибалтийская федерация разработчиков игр планирует привести в регион мировые корпорации

Игровая индустрия с оборотом в 135 миллиардов долларов в год давно оставила позади киноиндустрию и благодаря смартфонам стала частью повседневной жизни не только детей, но и взрослых. Международная конференция GameDev Days соберет 11 и 12 апреля в ”Котле культуры” около 700 ключевых представителей крупнейших мировых игровых компаний, среди них создатели ”Angry Birds” Rovio Entertainment, разработчики ”World of Tanks” Wargaming, а также студия King, прославившаяся игрой ”Candy Crush Saga”. В течение двух дней эксперты со всего мира обсудят последние тренды игровой индустрии, новые технологии в области машинного обучения и искусственного интеллекта, а также поделятся историями успеха.

Конференцию GameDev Days организует и проводит Ассоциация разработчиков компьютерных игр Эстонии (IGDA Estonia) при поддержке компании Creative Mobile и Фонда регионального развития ЕС.