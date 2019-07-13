При выезде за пределы Таллинна Bolt без предупреждений берет дополнительную плату
При заказе такси по мобильному приложению Bolt с 14 июня действует дополнительный сбор на поездки, которые начинаются в Таллинне, а заканчиваются за пределами столицы.
При заказе такси по мобильному приложению Bolt с 14 июня действует дополнительный сбор на поездки, которые начинаются в Таллинне, а заканчиваются за пределами столицы.
В ответ на запрос журналиста ERR, получившего большой счет за использование мобильного приложения Bolt, предприятие заявило, что при выезде за город взимается дополнительная плата, это новшество действует с 14 июня, передает новостной портал ERR.
Например, при поездке в Мурасте, Саку или Сауэ к обычному счету, основанному на километраже, добавляется пять евро, в Кейла — семь евро, в Маарду или Юри — четыре евро, в Табасалу или Лаагри — два евро.
На домашней странице Bolt информация о дополнительных сборах отсутствует. Представитель Bolt заявил, что это новая функция и сейчас только взвешиваются плюсы и минус данного продукта. Дополнительная плата, по словам представителя Bolt, должна мотивировать таксистов активно работать и за пределами Таллинна.
Мобильное приложение Uber уже три года назад стало применять повышенный тариф при поездках протяженностью более 11 километров.
"Перевозчик обязан перед началом поездки оповестить клиента о максимальной цене за поездку, или же, если пункт назначения изначально не указан, проинформировать о компонентах, из которых складывается цена", — сказала пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Петербурге пес спас брошенную новорожденную девочку
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Почему в 50 лет лучше быть одиноким человеком
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры