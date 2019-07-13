При выезде за пределы Таллинна Bolt без предупреждений берет дополнительную плату

В ответ на запрос журналиста ERR, получившего большой счет за использование мобильного приложения Bolt, предприятие заявило, что при выезде за город взимается дополнительная плата, это новшество действует с 14 июня, передает новостной портал ERR.

Например, при поездке в Мурасте, Саку или Сауэ к обычному счету, основанному на километраже, добавляется пять евро, в Кейла — семь евро, в Маарду или Юри — четыре евро, в Табасалу или Лаагри — два евро.

На домашней странице Bolt информация о дополнительных сборах отсутствует. Представитель Bolt заявил, что это новая функция и сейчас только взвешиваются плюсы и минус данного продукта. Дополнительная плата, по словам представителя Bolt, должна мотивировать таксистов активно работать и за пределами Таллинна.

Мобильное приложение Uber уже три года назад стало применять повышенный тариф при поездках протяженностью более 11 километров.

"Перевозчик обязан перед началом поездки оповестить клиента о максимальной цене за поездку, или же, если пункт назначения изначально не указан, проинформировать о компонентах, из которых складывается цена", — сказала пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ.