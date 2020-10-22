При помощи предпринимательских счетов собрано налогов на сумму более миллиона евро

По словам менеджера услуги доходов и налогообложения физических лиц НТД Грете Урбель, число пользователей предпринимательского счёта в этом году выросло приблизительно на тысячу человек, и если на конец предыдущего года на предпринимательские счета поступило в общей сложности два миллиона евро, то на сегодняшний день эта сумма выросла более чем до пяти миллионов евро.

Урбель добавила, что предпринимательский счёт является наиболее простым решением для корректной уплаты налогов частных лиц: ”Мы призываем всех предпринимателей, занимающихся малым бизнесом, создать предпринимательский счёт, поскольку в этом случае человеку не нужно беспокоиться из-за регистрации работы, бухгалтерской отчётности, подачи ежемесячных деклараций и уплаты налогов”.

Предпринимательский счёт идеально подходит тем, кто оказывает услуги другим частным лицам или продаёт товары, на которые не требуется больших затрат. Например, это могут быть лица, оказывающие услуги по уходу за детьми или ремонтные и строительные услуги, а также водители, использующие платформы распределения поездок. Предпринимательский счёт может открыть клиент банка LHV. Заключить клиентский договор и открыть предпринимательский счёт можно электронным путём в интернет-банке LHV.

”Выводя на рынок предпринимательский счёт, мы понимали, что имеем дело с долгожданной услугой. Сегодня цифры показывают, что настолько простая и льготная форма предпринимательства оказалась очень популярной, и мы этим довольны. Люди в Эстонии отличаются предприимчивостью, и мы желаем помочь в их начинаниях, предлагая наиболее удобные и современные возможности как для ведения своего бизнеса, так и для повседневных финансовых дел”, — пояснила руководитель сферы розничного банковского обслуживания LHV Кадри Кийзель.

Статистика банка LHV показывает, что предпринимательским счётом пользуются больше мужчины, чем женщины (56% и 44% соответственно). Средний возраст пользователя предпринимательского счёта — 39 лет, при этом владельцы предпринимательского счёта, кроме Эстонии, проживают также в Финляндии, Турции, Вьетнаме, Испании, Литве и Франции.