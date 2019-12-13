При помощи нового портала можно посмотреть неоплаченные штрафы за превышение скорости

Там же можно подтвердить получение и оплатить неоплаченные штрафы. Портал доступен для физических и юридических лиц. Идентифицироваться можно при помощи ИД-карты, mobiil ID, Smart ID или банковской ссылки.

Штрафы доступны для просмотра и оплаты занесенному в регистр ответственному лицу. Иными словами: если у вас есть личный автомобиль, то вы видите все неоплаченные предупредительные штрафы. Если вы назначены ответственным лицом за автомобили в вашей фирме, то вы увидите и нарушения, связанные со всеми автомобилями фирмы.