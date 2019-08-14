14.08.2019, 12:50

При ходатайстве о кредите банк может запросить информацию о клиенте прямо у налоговой


rus.delfi.ee
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LHVFoto: Tiit Blaat

Банк LHV стал предлагать своим клиентам при подаче ходатайства о кредите возможность использовать для предоставления данных о месте работы и доходах информацию из системы Налогово-таможенного департамента.

Банк отмечает, что это облегчит процесс принятия решений по кредиту и клиент сможет быстрее получить ответ.

На данный момент речь идет о малых кредитах, однако LHV планирует со временем расшить услугу и на другие кредиты: жилищный, частный, лизинг.

Департамент советует перед подачей ходатайства посмотреть, все ли в порядке. Использование данных департамента поможет человеку обратить внимание на то, все ли налоги заплатил за него работодатель. Также подобная мера посодействует решению проблемы зарплат в конверте, уверены в департаменте.

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