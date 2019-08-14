При ходатайстве о кредите банк может запросить информацию о клиенте прямо у налоговой
Банк LHV стал предлагать своим клиентам при подаче ходатайства о кредите возможность использовать для предоставления данных о месте работы и доходах информацию из системы Налогово-таможенного департамента.
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