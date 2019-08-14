При ходатайстве о кредите банк может запросить информацию о клиенте прямо у налоговой

Банк отмечает, что это облегчит процесс принятия решений по кредиту и клиент сможет быстрее получить ответ.

На данный момент речь идет о малых кредитах, однако LHV планирует со временем расшить услугу и на другие кредиты: жилищный, частный, лизинг.

Департамент советует перед подачей ходатайства посмотреть, все ли в порядке. Использование данных департамента поможет человеку обратить внимание на то, все ли налоги заплатил за него работодатель. Также подобная мера посодействует решению проблемы зарплат в конверте, уверены в департаменте.