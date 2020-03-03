03.03.2020, 11:05

Президент Кальюлайд встретилась с министром финансов США и главой МВФ

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Президент Кальюлайд встретилась с министром финансов США и главой МВФ
Foto: VPK

Находящаяся с рабочим визитом в США президент Керсти Кальюлайд в понедельник встретилась в Вашингтоне с министром финансов США Стивеном Мнучиным и главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщила пресс-служба президентской канцелярии.

Встреча с Мнучиным, прошедшая по эстонскому времени поздно вечером в понедельник, была посвящена трем темам: санкционной политике в отношении России, борьбе с отмыванием денег и предстоящим в Таллинне саммиту и бизнес-форуму ”Инициативы трех морей”, пишет dv.ee.

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