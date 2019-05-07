Президент Банка Эстонии рекомендует правительству воздержаться от взятия кредита

Ханссон отметил, что, по оценке банка, сейчас правительству было бы неразумно подстегивать экономический рост увеличением расходов. В хорошие времена нужно копить резервы и сейчас брать кредит было бы неразумно. Несмотря на безусловно хорошие проценты, условия для траты взятых в кредит денег не всегда будут выгодными. Образно говоря, в плохие времена за те же деньги можно построить больше километров дорог, чем сейчас.

Ханссон отметил, что рост экономики в Эстонии замедляется. В 2017 году экономика выросла на 5%, в прошлом на 4% и в этом примерно на 3%. По оценке банка, дальнейший рост будет составлять около 2%.

Также следует ожидать внутреннего давления цен, поскольку рано или поздно рост зарплат отобразится и на стоимости услуг. В последние восемь лет зарплаты в Эстонии росли примерно на 6-7% в год, в то время как в еврозоне этот рост составлял 1,5-2%.

По мнению банка, общее финансовое состояние банковского сектора в стране хорошее и риски малы. Он отметил, что рабочая сила и финансирование инвестиций сосредоточились в секторе строительства и недвижимости, в связи с чем эта сфера растет намного быстрее, чем экономика в целом, и давление рынка труда там наиболее остры.