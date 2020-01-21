21.01.2020, 17:36

Президент Банка Эстонии о пенсионной реформе: очень трудно по-умному реализовать изначально нелогичную идею


Тоомас Рандло, Ärileht.ee
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Президент Банка Эстонии о пенсионной реформе: очень трудно по-умному реализовать изначально нелогичную идею
Eesti Panga president Madis MüllerFoto: Jaanus Lensment

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер написал в Twitter, что вряд ли возможно найти разумное решение вопросу, как технически позволить все собранные к пенсии и долговременно инвестированные сбережения разом вывести на потребительский рынок.

На прошлой неделе председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк сказал, говоря о пенсионной реформе, что сделает предложение продлить время предупреждение об уходе из второй пенсионной ступени до пяти месяцев, напоминает Ärileht.ee.

По словам Мюллера, такой вариант был бы проще для фондов и снизил опасность ущерба для фондовых инвесторов. Но он отметил, что это вызовет проблемы у желающего покинуть фонд человека.

Мюллер привел образное сравнение и сказал, что по сути человек будет продавать свое пенсионное имущество по цене, которую он узнает только через пять месяцев, а за это время на рынках много чего может случиться.

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"Эта цена в неудачном случае может быть на пару десятков процентов меньше, чем чем в момент подачи заявления. Цена может быть такой, по которой человек на самом деле не хотел бы продавать свое имущество", — написал руководитель центробанка.

Резюмируя, Мюллер добавил, что уже изначально нелогичную идею очень трудно по-умному провести в жизнь. "Приведенная проблема с пятимесячным предупреждением — лишь один технический нюанс", — написал он.

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