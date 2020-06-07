Прежде чем отправляться в поездку, убедитесь в исправности вашего велосипеда!

По данным страховой компании ERGO, 75% всех происшествий с велосипедами имеют место летом. Беда, разумеется, приходит неожиданно, но каждый из нас может многое сделать для того, чтобы поездка на велосипеде была максимально безопасной — наряду с соблюдением правил дорожного движения следует убедиться и в том, что велосипед технически исправен.

”Каждым летом мы сталкиваемся со случаями, когда велосипедисты допускают ошибки — например, поспешно выезжают на пешеходный переход, не заметив своевременно машины, или по невнимательности создают иную аварийную ситуацию и выполняют маневры, которые приводят к падению”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. Какую именно роль в происшествии сыграло техническое состояние велосипеда, задним числом определить, зачастую, невозможно, но во имя обеспечения безопасности перед поездкой следует непременно проверять исправность транспортного средства. ”Точно так же, как, отправляясь в поездку на автомобиле, следует убедиться в том, что он технически исправен, заботиться нужно и о состоянии других видов транспорта”, — добавила Лепвальтс.

Технический директор Hawaii Express Энн Рохтла рассказал, что именно необходимо проверять перед поездкой на велосипеде.

— Перед поездкой убедитесь в том, что на велосипеде есть все необходимое: сигнальный звонок, светоотражатели на спицах, передний и задний светоотражатель. В темное время суток или в условиях плохой видимости на велосипеде должны работать фары — белая спереди и красная сзади.

— Если велосипед после прошлого сезона еще не был очищен, его стоит вымыть водой с мылом. В результате будет легче заметить и некоторые неисправности. Не нужно использовать мойку под давлением и ”агрессивные” средства для мытья посуды.

— Проверьте давление в шинах. Если колеса кажутся пустыми, это еще не значит, что шина порвана. Вероятно, ее просто нужно накачать. На шине написано, какое давление является минимальным, а какое максимальным. Начав накачивать, следите, чтобы давление оставалось в указанном диапазоне.

— Также убедитесь в том, что колеса надежно закреплены. Чаще проблемы возникают с обладающим экспресс-креплением передним колесом. Обязательно убедитесь, что эксцентрик вжат до упора — простого закручивания недостаточно.

— Нанесите на велосипедную цепь масло и сделайте несколько оборотов, чтобы масло проникло между звеньями. Если масла окажется слишком много, сотрите его тряпкой. Слишком масляная цепь начнет собирать пыль и грязь. Использовать следует специальное масло для цепи, а не пищевое масло. Перед смазыванием очистите цепь тряпкой от накопившихся пыли и грязи.

— Убедитесь, что седло установлено на правильной высоте. В нижнем положении педали нога должна оставаться слегка согнутой в колене. При движении по городу у вас должна быть возможность перед светофором опустить ногу на землю. На городских велосипедах седло может быть установлено ниже, чем на горных велосипедах.

— Обязательно проверьте тормоза. Когда тормоз нажат, колесо должно немедленно перестать вращаться, в противном случае следует подтянуть тормозной трос или прокачать гидравлический тормоз. Также необходимо проверить износ тормозных колодок. Использование изношенных колодок может привести к повреждению колесного обода или диска.

— Также проверьте велосипедный шлем. Помните, что шлем защищает голову только если он сам цел и правильно надет.